Прямой эфир
Сюжет:

CNN узнала о подготовке США к отправке кораблей в Черное море

0
Фото: Global Look Press/US Navy
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Соединенные Штаты готовятся к отправке кораблей ВМС в Черное море в связи с инцидентом в Керченском проливе.

Зов Азова: в ЕС призвали к диалогу между Киевом и Москвой
Россия намерена строго соблюдать договор с Украиной об акватории, пока он находится в силе

Как сообщает телекомпания CNN со ссылкой на несколько должностных лиц США, командование вооруженными силами страны планирует через Госдепартамент уведомить Турцию о своих планах отправки кораблей в Черное море «в ответ на действия России против Украины в Керченском проливе».

25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в исторически территориальные воды России в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские суда не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры.

Российским военным пришлось применить силу для остановки кораблей. В настоящее время украинские суда арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

На фоне этого инцидента президент Украины Петр Порошенко объявил о введении военного положения в нескольких регионах страны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Украина предложила России формулу обмена заключенными
В Госдуме назвали ракетные испытания Украины сомнительным «актом устрашения»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017