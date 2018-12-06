CNN узнала о подготовке США к отправке кораблей в Черное море

Соединенные Штаты готовятся к отправке кораблей ВМС в Черное море в связи с инцидентом в Керченском проливе.

Как сообщает телекомпания CNN со ссылкой на несколько должностных лиц США, командование вооруженными силами страны планирует через Госдепартамент уведомить Турцию о своих планах отправки кораблей в Черное море «в ответ на действия России против Украины в Керченском проливе».

25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в исторически территориальные воды России в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские суда не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры.

Российским военным пришлось применить силу для остановки кораблей. В настоящее время украинские суда арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

На фоне этого инцидента президент Украины Петр Порошенко объявил о введении военного положения в нескольких регионах страны.