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В Госдуме назвали ракетные испытания Украины сомнительным «актом устрашения»

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Фото: facebook.com/oleksandr.turchynov
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Очередные акты устрашения Украины в виде военных учений и испытаний ракет не запугают Россию, заявил «Известиям» депутат Госдумы Андрей Козенко.

5 декабря глава Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов сообщил, что на полигоне в Одесской области военные испытали новые крылатые ракеты, которыми планируют усилить береговую оборону в Черном и Азовском морях.

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Как отметил Козенко, единственное, о чем нужно переживать после подобных «экзерсисов», это чтоб мирные жители остались целы и невредимы.

«Очередная попытка Украины совершить акт устрашения. Правда, нужно еще уточнить, все ли остались живы. А то ведь и остатков своего флота могли лишиться. <…> Техника-то старая, а на новую заморские «партнеры» денег пока не выделили. Вот и приделывают к ракетам газовые баллоны и запускают», — заявил депутат.

Он напомнил, что подобные «испытания» не раз имели печальные последствия для украинских военных. В пример Козенко привел миномет «Молот» местного производства, который не раз взрывался на учениях и в боевых условиях вместе с солдатами. Кроме того, в октябре часть ракеты ВСУ упала в клумбу рядом со школой в Луганской области, а другая ее половина — в парке неподалеку.

Украина проводит испытания военной техники после введения военного положения из-за инцидента в Керченском проливе. Оно будет действовать в 10 областях страны до 26 декабря текущего года.

25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в российские территориальные воды в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские корабли не отреагировали.

В результате российским военным пришлось применить силу для их остановки. Украинские моряки и суда были арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

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