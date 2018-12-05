Украина провела испытания крылатых ракет на Черном море

Украина на полигоне в Одесской области испытала новые крылатые ракеты, которыми планируют усилить береговую оборону в Черном и Азовском морях. Об этом 5 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова.

Он отметил успешное проведение стрельб и особый акцент сделал на том, что ракеты способны поражать цели на расстоянии 280 км. Также, по словам главы СНБО, военные испытали систему береговой обороны с помощью ракетного комплекса С-125. По его словам, опробованные комплексы «значительно усилят» береговую оборону Черноморского и Азовского побережий.

Украина проводит испытания военной техники после введения военного положения из-за инцидента в Керченском проливе. Оно будет действовать в 10 областях страны до 26 декабря текущего года.

25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в российские территориальные воды в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские корабли не отреагировали.

В результате российским военным пришлось применить силу для их остановки. Украинские моряки и суда были арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».