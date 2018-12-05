Порошенко назвал условие для «победы Путина» на украинских выборах

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что при переносе выборов главы государства победителем окажется российский лидер Владимир Путин. Об этом он сказал в среду, 5 декабря, в интервью Bloomberg.

«Если мы перенесем президентские выборы, будет только один победитель в этой ситуации. Мы не дадим ему этот шанс», — сказал Порошенко.

Он отметил также, что введение военного положения на Украине не привело к ограничению «ни малейших конституционных прав украинского народа». По его словам, на этот шаг власти пошли исключительно для «увеличения обороноспособности армии».

25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в территориальные воды РФ в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться они не отреагировали. В результате российским военным пришлось применить силу.

Украинские моряки были арестованы, возбуждено уголовное дело. В ходе допроса они признали, что их действия носили провокационный характер. При обыске на кораблях обнаружили оружие, а также приказ скрытно прорваться в Азовское море.

Комментируя ситуацию, президент России Владимир Путин назвал произошедшее провокацией, организованной действующей украинской властью на фоне подготовки к выборам главы государства.

После инцидента президент Украины Петр Порошенко объявил о введении военного положения в 10 регионах страны. Режим будет действовать до 26 декабря. Кроме того, Киев запретил въезд в страну мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет.