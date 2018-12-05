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На Украине предсказали последствия ухода российского бизнеса

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Фото: Depositphotos
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Граждане Украины могут потерять свои рабочие места, если российский бизнес уйдет из страны. С таким заявлением в эфире телеканала «112 Украина» выступила бывший депутат Верховной Рады Анна Герман.

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По ее словам, в страну необходимо привлекать любых инвесторов, так как у денег нет границ. Средства вложенные в Украину могут дать людям рабочие места. Если продолжится сворачивание российского бизнеса на территории страны, то люди потеряют работу. Герман отметила, что все российские предприятия нанимают на работу местных жителей, а не привозят рабочих из России, пишет «РИА Новости».

Также бывший депутат заявила, что для нее главные вопросом является благополучие граждан, а не возможность показать антироссийские настроения. Она напомнила, что главный лозунг избирательной кампании президента Украины Петра Порошенко звучит как «Прочь от Москвы», но она хотела бы, чтобы он звучал как «Прочь от нужды». Только возможность избавиться от бедности и унижения со стороны власти возымеет эффект для того, чтобы люди отдавали свои голоса.

4 декабря стало известно, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко выступил с предложением ввести новые санкции против российских граждан в связи с конфликтом в Керченском проливе.В частности он предложил заблокировать российские активы на территории Украины.

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