Луценко обозначил особый статус проукраинских активистов
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отметил, что любые нападения на активистов за их проукраинскую позицию будут восприниматься Киевом как атака на украинское государство. Об этом чиновник заявил 4 декабря на пресс-конференции в Одессе.
По его словам, в самой Одесской области «еще не покончено с сепаратистскими настроениями и сепаратистскими группировками». Так, в ряде регионов области, заметил украинский чиновник, открыто ведется антиукраинская пропаганда.
«В различных формах, которые, к сожалению, не подпадают под признаки уголовных правонарушений, указанных в статьях 110 и 111 УК (Украины, — Ред.), я имею в виду государственную измену или призывы к изменению конституционного строя», — цитирует генпрокурора «Укринформ».
При этом, как сказал Луценко, Киев готов рассматривать любое нападение на проукраинских общественных активистов как посягательство на государственный строй.
«Даже если эти активисты не всегда правы — я имею в виду, если их информация несколько преувеличена или неточная, но никто не позволял ставить под сомнение, что мы живем в украинском государстве», — добавил он.
4 декабря также стало известно, что генеральный прокурор Украины выступил с предложением ввести новые санкции против российских граждан в связи с инцидентом в Керченском проливе. В частности, он предложил заблокировать российские активы на территории Украины.
25 ноября в Керченском проливе три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды РФ в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские корабли не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры. Российским военным пришлось применить силу для их остановки. Все моряки были задержаны, им предъявлены обвинения в нарушении границы.
На фоне этого инцидента власти Украины ввели военное положение в 10 областях страны. Оно будет действовать до 26 декабря 2018 года.
Москва назвала действия Киева провокацией, целью которой является скандал и повышение рейтингов украинского лидера Петра Порошенко в преддверии президентских выборов на Украине.