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Луценко обозначил особый статус проукраинских активистов

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Фото: TASS/Zuma
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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отметил, что любые нападения на активистов за их проукраинскую позицию будут восприниматься Киевом как атака на украинское государство. Об этом чиновник заявил 4 декабря на пресс-конференции в Одессе.

По его словам, в самой Одесской области «еще не покончено с сепаратистскими настроениями и сепаратистскими группировками». Так, в ряде регионов области, заметил украинский чиновник, открыто ведется антиукраинская пропаганда.

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«В различных формах, которые, к сожалению, не подпадают под признаки уголовных правонарушений, указанных в статьях 110 и 111 УК (Украины, — Ред.), я имею в виду государственную измену или призывы к изменению конституционного строя», — цитирует генпрокурора «Укринформ».

При этом, как сказал Луценко, Киев готов рассматривать любое нападение на проукраинских общественных активистов как посягательство на государственный строй.

«Даже если эти активисты не всегда правы — я имею в виду, если их информация несколько преувеличена или неточная, но никто не позволял ставить под сомнение, что мы живем в украинском государстве», — добавил он.

4 декабря также стало известно, что генеральный прокурор Украины выступил с предложением ввести новые санкции против российских граждан в связи с инцидентом в Керченском проливе. В частности, он предложил заблокировать российские активы на территории Украины.

25 ноября в Керченском проливе три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды РФ в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские корабли не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры. Российским военным пришлось применить силу для их остановки. Все моряки были задержаны, им предъявлены обвинения в нарушении границы.

На фоне этого инцидента власти Украины ввели военное положение в 10 областях страны. Оно будет действовать до 26 декабря 2018 года.

Москва назвала действия Киева провокацией, целью которой является скандал и повышение рейтингов украинского лидера Петра Порошенко в преддверии президентских выборов на Украине.

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