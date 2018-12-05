В МИДе назвали причину введения военного положения на Украине

Военное положение на Украине является «ширмой», за которой власти страны пытаются спрятать организацию провокаций на Донбассе. Об этом в среду, 5 декабря, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«К сожалению, в последние дни всё чаще стала появляться информация об активных приготовлениях к возможным силовым акциям вооруженных сил Украины в Донбассе», — указала Захарова.

Она отметила, что Киев пытается переключить внимание мирового сообщества на провокацию в Керченском проливе, которую выдают за «агрессивные действия» России. Вместе с тем Украина занимается переброской войск в Донбасс, передает телеканал RT.

Захарова добавила, что на линии соприкосновения были замечены сотрудники иностранных частных военных компаний, которые подготавливают украинских военных к наступательным операциям.

25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в российские территориальные воды в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские корабли не отреагировали.

В результате российским военным пришлось применить силу для их остановки. Украинские моряки и суда были арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

В связи с инцидентом Порошенко ввел в стране военное положение. Оно будет действовать в 10 областях страны до 26 декабря текущего года. Кроме того, Украина запретила въезд в страну мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет. Ограничение было введено 30 ноября.

26 ноября постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич сообщил о наличии информации о готовящейся в Донбассе провокации с применением химического оружия. В операции задействованы представители ВСУ и зарубежных спецслужб.