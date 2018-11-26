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Киев обвинили в подготовке химической провокации в Донбассе

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Фото: пресс-служба министерства обороны Украины/mil.gov.ua
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют провести провокацию с применением химического оружия в Донбассе. Об этом 26 ноября на специальном заседании постоянного совета ОБСЕ заявил постоянный представитель РФ при организации Александр Лукашевич.

«Появилась информация о подготовке провокации ВСУ с использованием химического оружия и привлечением зарубежных спецслужб», — приводит его слова ТАСС.

Лукашевич также заметил, что украинские силовики стянули к границе с самопровозглашенными республиками зенитно-ракетные комплексы «Бук» и реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган».

20 ноября стало известно, что Следственный комитет России возбудил два уголовных дела в отношении украинских силовиков по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ, за жестокое обращение с гражданским населением Донбасса во время вооруженного конфликта.

26 ноября президент Украины Петр Порошенко выступил с обращением к жителям страны, в ходе которого заявил о якобы высокой угрозе сухопутной операции против страны. В этот же день он объявил о введении военного положения на Украине до утверждения указа Верховной радой. По его словам, режим начнет действовать с 28 ноября.

Накануне, 25 ноября, три военных корабля ВМС Украины незаконно пересекли границу РФ, вторглись в российские территориальные воды и начали двигаться в направлении Керченского пролива. При этом суда опасно маневрировали и не выполняли требование сотрудников погранслужбы РФ. Позже нарушителей задержали, а корабли доставили в Керчь. Во время задержания украинские моряки получили незначительные ранения, им оказывают медицинскую помощь. Жизни иностранных граждан ничего не угрожает.

На фоне этих событий Совет национальной безопасности и обороны Украины рекомендовал ввести в стране военное положение на 60 суток. При этом Москва запросила созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН по вопросу поддержания международного мира и безопасности, однако орган всемирной организации заблокировал рассмотрение предложения России.

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