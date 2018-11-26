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В ДНР заявили о спокойной обстановке на линии соприкосновения

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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Ситуация на линии соприкосновения в самопровозглашенной Донецкой Республике относительно спокойная, сообщили в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Массированных обстрелов и нарушений критического характера со стороны вооруженных сил Украины не зафиксировано», — заявил представитель ДНР в СЦКК Руслана Якубова.

Как пишет «Газета.ру», сообщения о массированном обстреле ДНР также опроверг представитель народной милиции республики. По его словам, ситуацию на линии соприкосновения находится под контролем.

Ранее «РИА Новости» сообщили о массированном обстреле жилых районов ДНР со стороны украинских военных. По данным агентства, во время атаки использовалась тяжелая артиллерия. 

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года и продолжается до сих пор. Жители региона отказались признавать новую власть страны, которая сменилась в феврале того же года, и объявили о создании ДНР и ЛНР.

В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, позже сменив название на операцию объединенных сил.

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