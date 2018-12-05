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Совфед призвал западные страны осудить провокации Украины против России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Совфед призывает парламенты стран – участниц СБ ООН и ОБСЕ решительно осудить провокации Киева против России. Об этом говорится в заявлении, принятом сенаторами в среду, 5 декабря.

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«Совет Федерации обращается прежде всего к парламентам Германии и Франции — государств – участников «нормандской четверки», — говорится в заявлении, которое цитирует «РИА Новости».

Сенаторы призвали осудить противоправные действия Украины в районе Керченского пролива, а также решение о введении военного положения на Украине и ограничение на въезд для российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет. В Совфеде отметили, что решение западных стран «попустительствовать провокациям Киева» ведет к непоправимым последствиям. 

25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в исконно российские территориальные воды в Черном море. Суда опасно маневрировали и не реагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться. В результате российским военным пришлось применить силу для их остановки. Украинские моряки были арестованы, а суда доставлены в Керчь. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

При обыске на кораблях было найдено оружие, а также приказ скрытно прорваться в Азовское море, не уведомляя о своих намерениях Москву.

Комментируя ситуацию, президент России Владимир Путин назвал произошедшее провокацией, организованной действующей украинской властью на фоне подготовки к выборам главы государства.

После инцидента президент Украины Петр Порошенко объявил о введении военного положения в 10 регионах страны. Режим будет действовать до 26 декабря. Кроме того, Киев запретил въезд в страну мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет.

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