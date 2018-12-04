Украина обратится в Международный суд ООН из-за инцидента в Черном море

Украина обратится с иском в Международный суд ООН в связи с задержанием украинских кораблей в Керченском проливе. Об этом заявил глава государства Петр Порошенко в эфире телеканала ICTV.

Он в очередной раз обвинил Москву в неправоправных действиях, назвав задержание украинских кораблей «актом агрессии», уточняет «РИА Новости».

25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в российские территориальные воды в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские корабли не отреагировали.

В результате российским военным пришлось применить силу для их остановки. Украинские моряки и суда были арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

В связи с инцидентом Порошенко ввел в стране военное положение. Он будет действовать в десяти областях страны до 26 декабря текущего года. Кроме того, Украина запретила въезд в страну мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет. Ограничение было введено 30 ноября.

Российские власти называли действия украинских властей с провокацией и связали их с грядущими в стране президентскими выборами.