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Путин и Меркель обсудили провокацию Украины в Черном море и Сирию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили по телефону провокацию Украины в Керченском проливе, ситуацию в Сирии и намерение Вашингтона выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сообщила вечером в понедельник, 10 декабря, пресс-служба Кремля.

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Лидеры высказали заинтересованность в «недопущении эскалации напряженности в Азово-Черноморской акватории и в урегулировании проблем, ставших следствием провокационных действий украинских властей».

Политики отметили приоритет в продвижении межсирийского диалога и создании Конституционного комитета. Телефонный разговор состоялся по инициативе ФРГ, Путин и Меркель договорились о продолжении контактов на различных уровнях.

25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в территориальные воды РФ в Черном море. Они не отреагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться. В результате российским военным пришлось применить силу.

Украинские моряки были задержаны, возбуждено уголовное дело. В ходе допроса служащие ВМС Украины признали, что их действия носили провокационный характер. При обыске на кораблях обнаружили оружие и приказ скрытно прорваться в Азовское море. 27 и 28 ноября Киевский суд Симферополя арестовал до 25 января 2019 года всех задержанных в Керченском проливе украинских моряков.

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