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В сирийском Дейр-эз-Зоре в ходе удара коалиции США уничтожена больница

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В результате удава ВВС международной коалиции во главе с Соединенными Штатами по населенному пункту Хаджин в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на сирийское агентство SANA.

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На данный момент информации о возможных жертвах или пострадавших отсутствует. Ранее стало известно, что в Хаджине во время удара погибли восемь человек, которые были членами одной семьи.

Сирийские СМИ неоднократно отмечали, что жертвами оказываются мирные жители. Кроме того, указывается на использование белого фосфора.

Власти Сирии призывали ООН принять меры в отношении виновных и прекратить незаконное пребывание коалиции на территории САР.

2 декабря коалиция ликвидировала в Сирии одного из главарей ИГ Абу аль-Умарайна. Он был замешан в убийстве бывшего рядового американской армии Питера Кэссига в 2014 году.

24 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США рассматривают «Исламское государство» как союзника для смены политического режима в Сирии.

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