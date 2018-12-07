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В МИДе заявили об установлении личностей всех уехавших воевать в Сирию россиян

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Сотрудники российских спецслужб поименно знают всех граждан РФ, присоединившихся к террористическим группировкам в Сирии и Ираке. Об этом 7 декабря заявил глава департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Илья Рогачев на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

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Представитель внешнеполитического ведомства отметил, что когда террористы бегут из Сирии и Ирака, они обычно не возвращаются в страны своего происхождения, а те, кто вернулся, понимают, что их там не ждут «с распростертыми объятиями», передает ТАСС.

«Наши правоохранительные органы и спецслужбы знают поименно всех, кто уехал (воевать на стороне террористов. — Ред.). Такая же ситуация, думаю, и в других странах», — сказал он.

Конфликт в САР начался в 2011 году. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению официального Дамаска оказывали помощь в освобождении территорий страны от незаконных вооруженных формирований. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции против боевиков.

5 декабря глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил, что 2018 году сирийские военные уничтожили 23 тыс. боевиков и освободили 387 населенных пунктов.

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