Госдепартамент США обвинил сирийские власти в ноябрьской провокации на северо-западе Алеппо с применением слезоточивого газа.

«Соединенные Штаты<…> располагают достоверной информацией о том, что 24 ноября проправительственные силы, вероятно, применили слезоточивый газ против гражданских лиц в Алеппо», — цитирует заявление ведомства «РИА Новости».

В госдепе также заявили об отсутствии каких-либо доказательств того, что оппозиция и экстремистские группировки применили в тот день в городе боеприпасы с отравляющим веществом.

24 ноября террористы атаковали кварталы Алеппо содержащими хлор снарядами. Медицинская помощь потребовалась свыше 70 пострадавшим. Сирийская армия нанесла ответный удар по позициям террористов.

12 сентября сообщалось, что иностранные телеканалы отсняли девять сцен постановочной «атаки» в Идлибе, в которых сирийские войска якобы применяют химическое оружие. Из них террористы одобрили два видеосюжета. Ролики они планировали передать в ООН и Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).

В начале ноября Министерство иностранных дел России сообщило о наличии многочисленных свидетельств, подтверждающих, что неправительственная организация «Белые каски» фактически является ответвлением террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ).