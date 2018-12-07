Прямой эфир

Госдеп США обвинил власти Сирии в ноябрьской провокации в Алеппо

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Госдепартамент США обвинил сирийские власти в ноябрьской провокации на северо-западе Алеппо с применением слезоточивого газа.

«Соединенные Штаты<…> располагают достоверной информацией о том, что 24 ноября проправительственные силы, вероятно, применили слезоточивый газ против гражданских лиц в Алеппо», — цитирует заявление ведомства «РИА Новости».

В госдепе также заявили об отсутствии каких-либо доказательств того, что оппозиция и экстремистские группировки применили в тот день в городе боеприпасы с отравляющим веществом.

24 ноября террористы атаковали кварталы Алеппо содержащими хлор снарядами. Медицинская помощь потребовалась свыше 70 пострадавшим. Сирийская армия нанесла ответный удар по позициям террористов.

12 сентября сообщалось, что иностранные телеканалы отсняли девять сцен постановочной «атаки» в Идлибе, в которых сирийские войска якобы применяют химическое оружие. Из них террористы одобрили два видеосюжета. Ролики они планировали передать в ООН и Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).

В начале ноября Министерство иностранных дел России сообщило о наличии многочисленных свидетельств, подтверждающих, что неправительственная организация «Белые каски» фактически является ответвлением террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В МИДе заявили об установлении личностей всех уехавших воевать в Сирию россиян
Четверка по подведению: в Стамбуле обсудят деэскалацию в Идлибе
Лидеры России, Турции, Франции и Германии рассмотрят итоги первого этапа урегулирования ситуации в регионе

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017