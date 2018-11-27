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Эрдоган приписал Турции победу над террористами ИГ

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Фото: REUTERS/Turkish Defence Ministry
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что разгром террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) стал возможным благодаря действиям Анкары, а другие противники вооруженных формирований, по его словам, «никакой борьбы с ним не вели». С такой речью политик выступил 27 ноября перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития.

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«Только с приходом Турции на поле стало ясно, что это за проект — ИГ, который взращивался с целью запугать мир. Мы развалили эту организацию, а те, кто заявлял о себе как о противниках ИГ, никакой борьбы с ним не вели», — цитирует его «РИА Новости».

Эрдоган также заявил, что в Сирии остались лишь небольшие банды, которые только маскируются под террористов ИГ. «Если мы скооперируемся, то сможем в течение ближайших месяцев покончить с этими остатками», — призвал турецкий лидер.

24 ноября министр иностранных дел РФ заявил, что власти США рассматривают террористов ИГ в Сирии как союзников в деле смены политического режима в арабской республике.

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