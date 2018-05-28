Батарею защитили огневой завесой

В ходе боя с террористами в провинции Дейр-эз-Зор российские и сирийские артиллеристы применили новую тактику — огневой завесы. Это позволило отразить внезапную ночную атаку и спасти захваченную врасплох батарею от уничтожения. «Известиям» удалось выяснить, что погибшие в Сирии военные советники из РФ служили в Забайкалье. Их тела уже доставлены на родину. По мнению экспертов, военные РФ и Сирии продемонстрировали хорошее владение новой техникой боя с высокоподвижными отрядами боевиков.

Как рассказали «Известиям» несколько информированных источников в военном ведомстве, российские военные советники, погибшие в Сирии, служили в артиллерийской бригаде, дислоцированной в Забайкальском крае. Они были прикомандированы к сирийской батарее, действовавшей в провинции Дейр-эз-Зор, и вместе с ней слишком далеко оторвались от других правительственных войск. Этим воспользовались боевики.

Несколько мобильных групп террористов на так называемых джихад-мобилях в темное время суток с фланга атаковали позиции артиллеристов. Батарея оказалась под минометным обстрелом. Сирийские военные вместе с россиянами приняли бой. Они сумели оценить обстановку, организовать оборону и применить тактику огневой завесы.

firewall1 Самодельный джихад-мобиль террористов Фото: Global Look Press/ZUMA

Задача этого приема — не пропустить противника к своим войскам. На пути автомобильных колонн боевиков создается завеса артиллерийского огня (на военном языке — неподвижный заградительный огонь, НЗО). Пикапы террористов — это не боевые машины, они не оснащены броней. Поэтому преодолеть стену взрывов и осколков не могут.

Бой длился около часа. По данным Минобороны РФ, батарее удалось уничтожить 43 террориста и шесть автомобилей высокой проходимости с установленным крупнокалиберным вооружением.

Однако внезапность нападения сыграла свою роль. Двое российских советников, управлявших огнем сирийской батареи, погибли на месте. Еще пятеро получили ранения. Несмотря на оперативную доставку в госпиталь, двоих из них спасти не удалось. Всех военнослужащих РФ, участвовавших в бою, представили к государственным наградам.

Наравне с авиацией артиллерия — один из самых ценных активов сирийских правительственных войск. Гаубицы, минометы и реактивные системы залпового огня (РСЗО) уничтожают укрепления, технику и живую силу джихадистов. Поэтому, по словам независимого военного эксперта Антона Лаврова, боевики стремятся любой ценой уничтожать артиллерийские подразделения. Самолет или вертолет может улететь на защищенный и безопасный аэродром за сотни километров от зоны боев. А расчеты минометов, гаубиц и РСЗО всегда находятся в зоне боевых действий.

— Скорее всего, боевики давно выслеживали сирийскую батарею. И когда смогли ее вычислить, то нанесли удар. Они явно рассчитывали полностью уничтожить артиллеристов, — рассказал «Известиям» Антон Лавров. — Местность в районе Дейр-эз-Зора пустынная и открытая. Обеспечить там сплошную оборону невозможно. Поэтому вооруженные пикапы превращаются в очень опасное оружие. Благодаря им боевики способны скрытно совершать рейды на десятки километров и наносить внезапные удары.

firewall3 Члены террористической группировки Джейш аль-Ислам заряжают гаубицу Фото: Global Look Press/ZUMA/Amer Almohipany

На таких машинах устанавливаются минометы, крупнокалиберные пулеметы и даже противотанковые комплексы, сообщил Антон Лавров. Поэтому боевики на пикапах могут справиться даже с танковыми подразделениями.

Благодаря российским советникам сирийская артиллерия стала весьма эффективной. Как отметил военный эксперт Владислав Шурыгин, ее бойцы уже не теряются при внезапном нападении и могут эффективно отразить атаку джихад-мобилей.

— Борьба с вооруженными пикапами требует слаженности и высокого уровня подготовки личного состава, — отметил эксперт. — Надо успеть быстро открыть огонь, поддерживать высокий темп стрельбы, а также точно и оперативно переносить огонь. Судя по потерям боевиков, артиллеристы с задачей справились.

Как ранее писали «Известия», с лета 2017 года по итогам анализа опыта сирийской кампании российские военные начали осваивать тактику борьбы с вооруженными пикапами. Первыми это сделали артиллеристы мотострелковых бригад Центрального военного округа. В дальнейшем подобный тактический прием войдет в программу боевой подготовки других артиллерийских подразделений Сухопутных войск, а также ВДВ и морской пехоты.

Операция в районе Дейр-эз-Зора началась летом прошлого года. В результате решительных действий сирийские войска освободили от ИГИЛ город и ряд близлежащих населенных пунктов. В ходе боев отряды «Исламского государства» понесли большие потери не только в технике, но и личном составе. Позже, завершая разгром противника, части и соединения правительственных войск форсировали Евфрат.

firewall2 Сирийская артиллерия в Дейр-эз-Зоре Фото: Global Look Press/Xinhua/Ammar Safarjalani

В боях сирийской армии активную помощь оказала Россия. В частности, наступление поддерживали фронтовые бомбардировщики Су-24 и Су-34, а также штурмовики Су-25. Также участие приняли боевые вертолеты Ми-28, Ми-35М и Ка-52. Позже российские военные развернули понтонную переправу, которая и обеспечила форсирование реки Евфрат. В боях погиб генерал-лейтенант Валерий Асапов. Он был военным советником при сирийском военном командовании и лично руководил боем.

Но, несмотря на большие потери и утрату стратегически важных населенных пунктов, отряды ИГИЛ продолжают эпизодическое сопротивление.

Согласно официальным опубликованным данным, во время военной операции в Сирии, начавшейся 30 сентября 2015 года, с учетом четырех погибших военных советников общие потери российской армии составили 93 человека. В ходе прямых боестолкновений погибли 43 военнослужащих. Гибель еще 50 человек связана с небоевыми потерями. Основная причина гибели военнослужащих — это уничтожение или крушение боевых самолетов и вертолетов. Последний случай произошел 7 мая, когда погибли оба летчика ударного вертолета Ка-52.