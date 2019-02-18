Спикер парламента Турции ушел в отставку ради поста мэра Стамбула

Председатель Великого национального собрания (парламента) Турции Бинали Йылдырым объявил 18 февраля о своей отставке, чтобы иметь возможность баллотироваться в мэры города Стамбула. Заявление политика, сделанное перед депутатами, транслировал местный канал NTV.

«Сегодня я оставлю пост председателя Великого национального собрания Турции», — цитирует Йылдырым ТАСС.

Выборы мэры Стамбула должны состояться 31 марта 2019 года.

Родившийся в 1955 году Йылдырым с ноября 2002 по май 2016 года был министром транспорта Турции. С мая 2016 по июль 2018 года он возглавлял правительство Турции, после чего перешел на работу в парламент.

17 февраля помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал «Известиям», что президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут очередные переговоры в Москве в апреле 2019 года.