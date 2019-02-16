Эрдоган объяснил нежелание ЕС принять Турцию

Евросоюз не хочет принимать Турцию в свои ряды исключительно потому, что республика является мусульманской страной. Такое мнение озвучил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

«Единственной причиной, по которой Турцию не принимают в ЕС, является то, что мы мусульманская страна», — заявил Эрдоган в эфире телеканала A Haber, призвав Евросоюз «прямо сказать» об этом.

В октябре 2018 года Эрдоган предлагал провести референдум по вопросу вступления Турции в Евросоюз, а также посетовал, что в европейское объединение приняли такие страны, которые никак нельзя сравнивать с Турцией.

Турция пытается попасть в Евросоюз с 1963 года, когда между ЕЭС (экономический предшественник ЕС) и Анкарой был подписан договор об ассоциации. В апреле 1987 года республика подала официальную заявку на вступление в ЕС, однако до сих пор этот вопрос остается открытым.

Чтобы вступить в союз, Турция должна успешно завершить переговоры с Еврокомиссией по 33-м из 35 переговорных пунктов. После этого страны объединения должны единогласно проголосовать за предоставление Турции членства в Евросоюзе.