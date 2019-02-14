Эрдоган заявил о давлении США на Турцию из-за закупок С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что Соединенные Штаты оказывают давление на Турцию в связи с закупкой этой страной у России противоракетных систем С-400. Об этом он заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным в четверг, 14 февраля.

«Относительно С-400. Всем известно, что американское руководство оказывает на нас большое давление в связи с этим вопросом», — цитирует его ТАСС.

13 февраля сообщалось, что США, Франция и Италия обсуждают с Турцией приобретение ей российских ЗРК С-400. В качестве альтернативы Анкаре предлагается французская система противо-воздушной обороны ASTER 30-SAMP/T.

Контракт на поставки С-400 Анкара и Москва заключили в 2017 году. Вашингтон неоднократно выступал против этого соглашения и угрожал Анкаре прекратить поставки уже оплаченных истребителей F-35. В США опасаются, что турецкие специалисты, которые участвуют в создании самолетов, могут использовать технологии при работе с российскими комплексами, что сделает истребители более уязвимыми перед ЗРК.

На угрозы Вашингтона в Анкаре ответили, что будут «приобретать любые технологии» в «любой стране» для обеспечения национальной безопасности.