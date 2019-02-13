Пожилого турка заставили прочитать 24 книги за оскорбление Эрдогана

Пожилого турка Али Шахина приговорили к прочтению 24 книг за оскорбления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает газета Cumhuriyet.

По версии следователей, 75-летний житель Стамбула допустил оскорбительные высказывания в адрес турецкого лидера, находясь в одной из городских кофеен. Подсудимый свою вину отрицает, аргументировав тем, что стал жертвой клеветы.

В итоге стамбульский суд постановил освободить мужчину, обязав его прочитать список книг, в который попали сборник речей основателя Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, историческая и религиозная литература, а также биография Эрдогана.

Защитник Шахина уже подал апелляцию на это судебное решение, однако сам осужденный уже приступил к чтению, отмечает РЕН ТВ.