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Пожилого турка заставили прочитать 24 книги за оскорбление Эрдогана

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Фото: Global Look Press/dpa/Oliver Weiken
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Пожилого турка Али Шахина приговорили к прочтению 24 книг за оскорбления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает газета Cumhuriyet. 

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По версии следователей, 75-летний житель Стамбула допустил оскорбительные высказывания в адрес турецкого лидера, находясь в одной из городских кофеен. Подсудимый свою вину отрицает, аргументировав тем, что стал жертвой клеветы. 

В итоге стамбульский суд постановил освободить мужчину, обязав его прочитать список книг, в который попали сборник речей основателя Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, историческая и религиозная литература, а также биография Эрдогана.

Защитник Шахина уже подал апелляцию на это судебное решение, однако сам осужденный уже приступил к чтению, отмечает РЕН ТВ.  

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