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Захарова усомнилась в заявлении США о 200 миротворцах в Сирии

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Фото: REUTERS/US ARMY
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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова призвала не верить заявлениям американской стороны о 200 миротворцах США, которые останутся в Сирии после вывода войск.

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«Не надо верить в эти заявления», — подчеркнула она. Дипломат напомнила, что одна ветвь американской власти делает заявления, а другая их же опровергает. «Внутренней убежденности в американских властных структурах пока нет, четкой концепции не представлено», — цитирует ее в пятницу, 22 февраля, «Федеральное агентство новостей».

Ранее в феврале пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что Вашингтон оставит на неопределенное время в Сирии «миротворческую группу». По ее словам, это 200 человек, в настоящее время в Республике находится около 2 тыс. американских военных.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не понимают, что США имеют в виду, однако отметил, что в Москве внимательно наблюдают за изменением позиции Вашингтона по данному вопросу.

В декабре прошлого года американский лидер Дональд Трамп объявил о победе над боевиками в Сирии и сообщил о скором выводе американских войск из республики. Однако сроки ухода из страны постоянно передвигались.

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