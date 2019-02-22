США оставят в Сирии «миротворческую группу»

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что США на некоторое время оставят в Сирии «миротворческую группу». Об этом 22 февраля сообщает «РИА Новости».

Сандерс уточнила, что группа военных будет состоять из 200 человек.

21 февраля стало известно, что союзники США по антитеррористической коалиции, воюющей в Сирии, отказались остаться в арабской республике после вывода оттуда американских войск. В это же время они заявили о готовности пересмотреть свое решение, в случае если Штаты изменят свою позицию.

В декабре прошлого года американский лидер объявил о победе над боевиками в Сирии и сообщил о скором выводе американских войск из республики. После этого сроки ухода из страны постоянно передвигались. Кроме того, Вашингтон не исключал, что часть военных останется в стране.

16 февраля The Washington Post сообщила, что Пентагон разрабатывает план по созданию буферной зоны на северо-востоке Сирии с участием европейских стран, согласно которому союзники развернут там около 1,5 тыс. солдат. В случае реализации задуманного Трамп готов оставить в республике около 200 военных для помощи в командовании, управлении и разведке.

20 февраля ближайший соратник американского лидера сенатор Линдси Грэм назвал вывод войск США из арабской республики «наитупейшей идеей».