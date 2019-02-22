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США оставят в Сирии «миротворческую группу»

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Фото: REUTERS/Zoe Garbarino/U.S. Army
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Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что США на некоторое время оставят в Сирии «миротворческую группу». Об этом 22 февраля сообщает «РИА Новости».

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Сандерс уточнила, что группа военных будет состоять из 200 человек.

21 февраля стало известно, что союзники США по антитеррористической коалиции, воюющей в Сирии, отказались остаться в арабской республике после вывода оттуда американских войск. В это же время они заявили о готовности пересмотреть свое решение, в случае если Штаты изменят свою позицию.

В декабре прошлого года американский лидер объявил о победе над боевиками в Сирии и сообщил о скором выводе американских войск из республики. После этого сроки ухода из страны постоянно передвигались. Кроме того, Вашингтон не исключал, что часть военных останется в стране.

16 февраля The Washington Post сообщила, что Пентагон разрабатывает план по созданию буферной зоны на северо-востоке Сирии с участием европейских стран, согласно которому союзники развернут там около 1,5 тыс. солдат. В случае реализации задуманного Трамп готов оставить в республике около 200 военных для помощи в командовании, управлении и разведке.

20 февраля ближайший соратник американского лидера сенатор Линдси Грэм назвал вывод войск США из арабской республики «наитупейшей идеей».

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