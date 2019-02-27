Россия и Израиль создадут группу по удалению из Сирии иностранных сил

Россия и Израиль создадут рабочую группу с участием ряда стран для изучения вопроса об удалении иностранных сил из Сирии. Об этом по итогам визита премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Москву сообщил высокопоставленный источник в правительстве Израиля.

Как пишет ТАСС, в рабочую группу должен войти и ряд других стран, однако представитель не назвал их. Дополнительных подробностей по работе группы на данный момент также не приводится.

Лидеры России и Израиля Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху провели встречу в Москве 27 февраля. Визит стал первым после 17 сентября, когда российский самолет Ил-20 был сбит у берегов Сирии, в результате чего погибли 15 российских военнослужащих. Среди прочего лидеры обсудили развитие координации военных двух стран в регионе с учетом инцидента.

17 сентября в воздушном пространстве Сирии был сбит российский самолет радиоэлектронной разведки Ил-20М. По версии Минобороны России, борт был уничтожен сирийскими средствами противовоздушной обороны из-за провокации ВВС Израиля.