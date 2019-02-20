Россия и Израиль обсудили совместные мероприятия на ПМЭФ-2019

Советник президента РФ Антон Кобяков и посол Израиля в РФ Гарри Корен в ходе встречи в Москве обсудили возможные форматы участия израильской делегации в предстоящем Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет 6–8 июня.

Одним из форматов проведения совместного мероприятия в рамках ПМЭФ-2019 могла бы стать российско-израильская панельная дискуссия, посвященная теме взаимодействия в инновационной политике, розничной торговле или образования в инновационной сфере», — предложил израильский дипломат. Об этом говорится в релизе, поступившем 20 февраля в «Известия».

Он отметил, что израильской стороной ведутся переговоры с фондом «Сколково» по проработке делового мероприятия, посвященного вопросам сотрудничества в сфере инновационной политики накануне ПМЭФ-2019, в мае 2019 года в Москве.

Посол Израиля также сообщил об интересе израильской стороны к совместной работе с регионами России. «В частности, площадка ПМЭФ представляет возможности для прямого взаимодействия израильского бизнеса с руководителями субъектов Российской Федерации и имеет продолжение в виде конкретных бизнес-проектов. Также высок интерес израильской стороны к российскому животноводству и алмазной промышленности», — отметил посол.

«Мы можем предоставить различные формы сотрудничества для израильской стороны, как в части деловой программы Форума, так и в части организации деловых миссий представителей Израиля в Россию или представителей России в Израиль», — ответил Кобяков. Российская сторона открыта к предложениям по организации встреч и дискуссий.

На ПМЭФ-2018 делегацию Израиля возглавлял министр охраны окружающей среды, министр по делам Иерусалима, сопредседатель Смешанной российско-израильской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Зеэв Элькин.

В прошлом году стороны объявили о создании рабочей группы для обмена опытом между двумя странами в сфере здравоохранения, состоялось подписание соглашения между израильской стороной и Фондом «Сколково» в области медицинских данных и было анонсировано открытие филиала иерусалимской больницы «Хадасса» в Международном медицинском кластере на территории «Сколково».

21 января директор ПМЭФ Алексей Вальков рассказал о принимаемых на мероприятии практиках для соответствия «зеленым» стандартам.