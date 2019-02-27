Прямой эфир

Путин и Нетаньяху обсудили координацию после инцидента с Ил-20

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лидеры России и Израиля Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху обсудили развитие координации военных двух стран в регионе с учетом инцидента со сбитым в сентябре в Сирии российского Ил-20, сообщил «Известиям» пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

17 сентября в воздушном пространстве Сирии был сбит российский самолет радиоэлектронной разведки Ил-20М. По версии Минобороны России, борт был уничтожен сирийскими средствами противовоздушной обороны из-за провокации ВВС Израиля.

2 октября министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о передаче Сирии систем С-300. Российский сенатор Алексей Пушков отметил, что поставка этих систем в Сирию значительно повысила способности республики отражать ракетные удары. Американский журнал National Interest заявил, что С-300 «осложнят жизнь» Израилю.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
РФ и Сирия призвали США перестать удерживать беженцев в лагере «Рукбан»
СМИ сообщили об уничтожении Израилем сирийского радара

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017