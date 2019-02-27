Путин и Нетаньяху обсудили координацию после инцидента с Ил-20

Лидеры России и Израиля Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху обсудили развитие координации военных двух стран в регионе с учетом инцидента со сбитым в сентябре в Сирии российского Ил-20, сообщил «Известиям» пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

17 сентября в воздушном пространстве Сирии был сбит российский самолет радиоэлектронной разведки Ил-20М. По версии Минобороны России, борт был уничтожен сирийскими средствами противовоздушной обороны из-за провокации ВВС Израиля.

2 октября министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о передаче Сирии систем С-300. Российский сенатор Алексей Пушков отметил, что поставка этих систем в Сирию значительно повысила способности республики отражать ракетные удары. Американский журнал National Interest заявил, что С-300 «осложнят жизнь» Израилю.