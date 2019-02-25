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СМИ сообщили об уничтожении Израилем сирийского радара

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Израильский истребитель F-35I Adir 20 января уничтожил сирийский радар JY-27 вблизи Международного аэропорта Дамаска. Об этом 20 февраля сообщило издание Defence Blog со ссылкой на неназванные источники.

Кроме снимков, предоставленных израильской компанией ImageSat, которые подтверждают уничтожение радара, издание не приводит никакой информации.

По мнению экспертов, радар мог подорвать не истребитель, а дрон-камикадзе.

Twitter ImageSat

Ранее израильский концерн IAI (Israel Aerospace Industries) на выставке Aero India, проходящей с 20 по 24 февраля в Бангалоре, представил дрон-камикадзе Mini Harpy. В ролике беспилотник, обнаружив цель с помощью оптической системы, уничтожает одиноко стоящий в пустынной местности автомобиль, напоминающий радар всевысотного обнаружения 96Л6Е, используемый в комплексах С-300 и С-400.

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