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«Калашников» показал видео испытаний беспилотника-камикадзе

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Концерн «Калашников» опубликовал видео, на котором продемонстрировал принципы работы, а также испытания самовзрывающегося беспилотника «КУБ-БЛА».

Уменьшенную модель дрона уже показали на международной выставке IDEX 2019 в Абу-Даби. Продолжительность работы устройства составляет 30 минут, он может развивать скорость 80–130 км/ч и взрываться при достижении заданной цели.

По словам гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова, данному комплексу тяжело противостоять при помощи традиционных средств ПВО.

Международная выставка вооружений IDEX 2019 проходит с 17 по 21 февраля. На ней впервые представят российскую бетонобойную ракету С-13-Т. Она предназначена для уничтожения самолетов, техники и живой силы противника, находящейся в прочных укрытиях.

Кроме того, на выставке показали российский лимузин Aurus. Автомобиль размещен в закрытом павильоне эмиратского холдинга Tawazun, который вложил в проект по созданию Aurus €110 млн. Стоимость люксовой машины станет известна только в конце I квартала 2019 года.

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