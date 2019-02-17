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Названы возможные сроки поставок в ОАЭ американских истребителей F-35

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Фото: commons.wikimedia.org
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США начнут поставлять истребители пятого поколения F-35 Lightning II Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) не ранее 2026 года, если обе стороны подпишут соответствующий контракт. Об этом рассказал представитель корпорации Lockheed Martin, ведущей разработку этого самолета.

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Он пояснил, что сейчас все производственные мощности Lockheed Martin задействованы в реализацию уже имеющихся контрактов с вооруженными силами США и их союзниками. «Если какая-либо страна, в том числе и ОАЭ, закажет F-35, первые поставки могут быть осуществлены не ранее 2026 года», — цитирует ТАСС представителя разработчика.

Кроме того, комментируя возможность локализации производства F-35 в ОАЭ, собеседник агентства отметил, что сейчас достаточно остро стоит вопрос передачи так называемых чувствительных технологий (sensitive technologies. — англ.), поскольку они предоставляются только иностранным партнерам США по программе F-35, а ОАЭ не включены в этот список.

О планах властей ОАЭ закупить истребители F-35 стало известно в ноябре 2017 года, всего Абу-Даби планировали приобрести 24 истребителя в составе двух эскадрилий.

Ранее представители Социал-демократической партии (СДПГ) в Германии призвали власти страны избавиться от американского ядерного оружия.

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