Названы возможные сроки поставок в ОАЭ американских истребителей F-35

США начнут поставлять истребители пятого поколения F-35 Lightning II Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) не ранее 2026 года, если обе стороны подпишут соответствующий контракт. Об этом рассказал представитель корпорации Lockheed Martin, ведущей разработку этого самолета.

Он пояснил, что сейчас все производственные мощности Lockheed Martin задействованы в реализацию уже имеющихся контрактов с вооруженными силами США и их союзниками. «Если какая-либо страна, в том числе и ОАЭ, закажет F-35, первые поставки могут быть осуществлены не ранее 2026 года», — цитирует ТАСС представителя разработчика.

Кроме того, комментируя возможность локализации производства F-35 в ОАЭ, собеседник агентства отметил, что сейчас достаточно остро стоит вопрос передачи так называемых чувствительных технологий (sensitive technologies. — англ.), поскольку они предоставляются только иностранным партнерам США по программе F-35, а ОАЭ не включены в этот список.

О планах властей ОАЭ закупить истребители F-35 стало известно в ноябре 2017 года, всего Абу-Даби планировали приобрести 24 истребителя в составе двух эскадрилий.

Ранее представители Социал-демократической партии (СДПГ) в Германии призвали власти страны избавиться от американского ядерного оружия.