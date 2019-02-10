Отставной генерал Турции назвал цель переговоров по ЗРК Patriot

США используют переговоры с Турцией по зенитным ракетным комплексам (ЗРК) Patriot для отсрочки новой боевой операции Анкары в Сирии, а не для отмены заключения российско-турецкого соглашения по зенитным ракетным системам С-400. Об этом заявил отставной турецкий генерал Фахри Эренел в интервью газете Yeni Şafak.

«Основными проблемами США являются решительность Турции в проведении операции к востоку от реки Евфрат и дальнейшее развертывание воинского контингента республики в регионе», — пояснил Эренел. Он добавил, что отношения России и Турции достигнут точки невозврата в случае отказа Анкары от приобретения С-400.

В то же время бывший военачальник выразил уверенность в том, что Турция не откажется от намерений купить российские ракетные системы: «Назад пути в этом вопросе уже нет».

Ранее, 7 февраля, стало известно, что Вашингтон может отказаться от поставок Турции комплексов Patriot в случае успеха сделки с Россией. Помимо этого, Соединенные Штаты выразили готовность также отменить продажу Анкаре истребителей-бомбардировщиков F-35.

В конце декабря пресс-секретарь президента Турции заявлял, что предложение США приобрести ЗРК Patriot не повлияет на соглашение между Турцией и Россией относительно закупки зенитных систем С-400.

19 декабря стало известно, что Госдепартамент США одобрил возможную сделку с Турцией по продаже систем противоракетной обороны Patriot на сумму $3,5 млрд.

Анкара и Москва заключили контракт на поставки С-400 в 2017 году. Вашингтон неоднократно выступал против соглашения и угрожал Турции прекратить поставки уже оплаченных истребителей F-35. В ответ президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал обратиться в Международный арбитражный суд.