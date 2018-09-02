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Турция не намерена спрашивать разрешения на покупку российских С-400

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Фото: ТАСС/Мальгавко Сергей
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что властям страны не требуется разрешения третьих сторон для приобретения у России зенитных ракетных систем С-400. С таким заявлением политик выступил 2 сентября на бизнес-форуме в Бишкеке.

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«Мы заключили с Россией соглашение по С-400. Некоторые стороны обеспокоены этим фактом. Вы извините, но мы не будем спрашивать у кого-либо разрешения», — приводит его слова издание Milliyet.

В конце августа турецкий лидер заявил, что вопрос с договором о закупке систем С-400 уже решен. Он также отметил, что страна нуждается в этих комплексах в связи с пусками ракет с территории Сирии, пишет «Газета.ру».

Анкара и Москва заключили контракт на поставки С-400 в 2017 году. При этом Вашингтон неоднократно выступал против этого соглашения и угрожал Турции прекратить поставки уже оплаченных истребителей F-35. В ответ Эрдоган пообещал обратиться в Международный арбитражный суд.

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