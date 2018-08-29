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Турция ответила на призыв США отказаться от покупки С-400

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу ответил Пентагону, который ранее призвал государство отказаться от покупки российских зенитных ракетных комплексов С-400.

Министр заявил, что надеется на понимание американской стороны и отметил, что Турция обязана защищать свое воздушное пространство, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на турецкие СМИ.

Кроме того, Чавушоглу напомнил США об их нежелании поставить Турции истребители F-35 и добавил, что Анвара призывает Соединеные Штаты отказаться от языка угроз.

В 2017 году Анкара и Москва заключили контракт на поставки С-400. США неоднократно выражали недовольство контрактом и грозили Турции санкциями, в том числе запретом на поставки американских истребителей пятого поколения F-35.

В ответ на угрозы США президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не откажется от С-400, а в случае запрета на приобретение F-35 обратится в Международный арбитражный суд.

23 августа официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт заявила, что США не исключают введения санкций против стран по всему миру за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф».

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