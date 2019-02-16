В Германии захотели избавиться от ядерных бомб США

Германии не следует держать на своей территории американское ядерное оружие, заявили представители немецкой Социал-демократической партии (СДПГ), которая входит в правящую коалицию страны, пишет The Wall Street Journa

Согласно договоренностям времен холодной войны, немецкие военные самолеты будут использоваться для запуска американского ядерного оружия в случае атаки России на Европу. По предположениям экспертов, США разместили в ЕС около 180 ядерных бомб B61, 20 из которых — на территории Германии.

«Ядерное участие не обязательно означает, что мы должны держать ядерное оружие», — заявил депутат от СДПГ Рольф Мютцених.

Он объяснил свою позицию тем, что Канада, хотя и является страной — участницей НАТО, не держит на своей земле ядерное оружие американцев.

Его позицию поддержал и вице-председатель социал-демократов Ральф Стегнер. По его мнению, необходимость размещения ядерного оружия в Германии не соответствует сегодняшним реалиям. Политик подчеркнул, что его партия вряд ли поддержит закупку Германией истребителей F/A-18 для перевозки атомных бомб.

Ранее в феврале в НАТО заявили, что альянс не собирается размещать новые наземные системы с ядерным оружием в Европе даже после прекращения действия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).