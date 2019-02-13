НАТО не будет размещать новые системы с ядерным оружием в Европе

НАТО не собирается размещать новые наземные системы с ядерным оружием в Европе даже после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Такое заявление сделала заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Роуз Геттемюллер в среду, 13 февраля, в интервью изданию Sueddeutsche Zeitung.

На этой неделе в НАТО состоятся переговоры руководителей оборонных ведомств альянса. Одним из ключевых вопросов для обсуждения станет ситуация вокруг ДРСМД.

«Нам необходимо обсудить, как НАТО отреагирует на новые российские ракеты. Мы не намерены размещать новые наземные системы с ядерным оружием в Европе», — сказала Геттемюллер.

12 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал важнейшей задачей альянса не допустить ухудшения отношений с Россией. Он признал, что в настоящий момент эти отношения значительно хуже, чем на момент его вступления в должность генсека в 2014 году.

О намерении выйти из договора РСМД американский лидер Дональд Трамп объявил в октябре 2018 года под предлогом невыполнения Москвой пунктов документа и наличия ракеты 9М729, которая, по его мнению, нарушает условия документа. В январе российское Минобороны впервые показало иностранным военным атташе эту ракету, представители Соединенных Штатов и ряда европейских стран отказались участвовать в брифинге.

Со 2 февраля Вашингтон приостановил выполнение обязательств по договору и начал процесс выхода, оставив за собой право вернуться в течение полугода. В тот же день Москва в ответ приостановила участие в ДРСМД. Российский лидер Владимир Путин одобрил предложение главы Минобороны Сергея Шойгу начать разработку гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности.

ДРСМД был заключен между СССР и США в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Документ запрещает двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.