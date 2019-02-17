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ОАЭ закупились российскими «Корнетами» и «Панцирями»

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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Объединенные Арабские Эмираты закупили у России противотанковые ракетные комплексы семейства «Корнет-Э» и зенитные ракетно-пушечные комплексы семейства «Панцирь». Об этом сообщил бригадный генерал вооруженных сил страны ОАЭ Мохаммед Хассайни, подводя итоги первого дня работы салона IDEX 2019.

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«Стоимость контракта на «Корнет-Э» составила 146,92 млн дирхам ($39,7 млн), на «Панцирь» — более 45 млн дирхам ($12,1 млн)», — сказал военный, его слова приводит ТАСС.

Других подробностей он не привел. 

Выставка вооружений IDEX 2019 пройдет с 17 по 21 февраля. На ней Россия представит и отечественный лимузин Aurus. Стоимость люксовой машины станет известна только в конце I квартала 2019 года.

Кроме того, Россия впервые покажет ракету С-13-Т, которая предназначена для уничтожения самолетов. Боеприпас способен пробивать броню и бетонные заграждения и при этом продолжать полет к заданной цели. 

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