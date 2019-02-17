«Калашников» представил самовзрывающийся беспилотник

Концерн «Калашников» показал самовзрывающийся беспилотник на международной выставке выставке в Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом 17 сентября сообщает ТАСС.

На экспозиции была представлена модель, которая вдвое меньше, чем оригинальный образец. Продолжительность работы беспилотника составляет 30 минут, он может развивать скорость в 80–130 км/ч и взрываться при достижении заданной цели.

В пресс-службе «Калашникова» агентству рассказали, что аппарат уже готов к работе, он успешно прошел испытания. Производством и разработкой занимается «дочка» концерна Zala aero.

Международная выставка вооружений IDEX-2019 проходит с 17 по 21 февраля. На ней впервые представят российскую бетонобойную ракету С-13-Т. Она предназначена для уничтожения самолетов, техники и живой силы противника, находящейся в прочных укрытиях.