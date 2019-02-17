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«Калашников» представил самовзрывающийся беспилотник

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Концерн «Калашников» показал самовзрывающийся беспилотник на международной выставке выставке в Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом 17 сентября сообщает ТАСС.

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На экспозиции была представлена модель, которая вдвое меньше, чем оригинальный образец. Продолжительность работы беспилотника составляет 30 минут, он может развивать скорость в 80–130 км/ч и взрываться при достижении заданной цели.

В пресс-службе «Калашникова» агентству рассказали, что аппарат уже готов к работе, он успешно прошел испытания. Производством и разработкой занимается «дочка» концерна Zala aero.

Международная выставка вооружений IDEX-2019 проходит с 17 по 21 февраля. На ней впервые представят российскую бетонобойную ракету С-13-Т. Она предназначена для уничтожения самолетов, техники и живой силы противника, находящейся в прочных укрытиях.

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