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Россия представит на выставке в ОАЭ бетонобойную ракету

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Фото: Рособоронэкспорт/roe.ru
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Россия впервые представит ракету С-13-Т на международной выставке в Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом 17 февраля гендиректор концерна «Техмаш» Владимир Лепин рассказал агентству «РИА Новости».

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По его словам, ракета способна пробивать броню и бетонные заграждения и при этом продолжать полет к заданной цели.

С-13-Т предназначена для уничтожения самолетов, техники и живой силы противника, находящейся в прочных укрытиях. Она имеет дальность пуска от 1,1 тыс. до 4 тыс. м и способна пробивать до 1 м железобетона и до 6 м грунта.

Выставка вооружений IDEX-2019 пройдет с 17 по 21 февраля. На ней Россия представит и отечественный лимузин Aurus. Стоимость люксовой машины станет известна только в конце I квартала 2019 года.

14 февраля глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал о планах министерства наладить производство Aurus в ОАЭ.

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