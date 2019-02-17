Россия представит на выставке в ОАЭ бетонобойную ракету

Россия впервые представит ракету С-13-Т на международной выставке в Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом 17 февраля гендиректор концерна «Техмаш» Владимир Лепин рассказал агентству «РИА Новости».

По его словам, ракета способна пробивать броню и бетонные заграждения и при этом продолжать полет к заданной цели.

С-13-Т предназначена для уничтожения самолетов, техники и живой силы противника, находящейся в прочных укрытиях. Она имеет дальность пуска от 1,1 тыс. до 4 тыс. м и способна пробивать до 1 м железобетона и до 6 м грунта.

Выставка вооружений IDEX-2019 пройдет с 17 по 21 февраля. На ней Россия представит и отечественный лимузин Aurus. Стоимость люксовой машины станет известна только в конце I квартала 2019 года.

14 февраля глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал о планах министерства наладить производство Aurus в ОАЭ.