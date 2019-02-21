Эксперт назвал пропагандой ролик Израиля с «дроном-убийцей» С-300 и С-400

Ролик с израильским беспилотником, который якобы способен уничтожить российские зенитные ракетные системы С-300 и С-400, является пропагандистским, рассказал в беседе с «Известиями» руководитель бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Ранее израильский концерн IAI (Israel Aerospace Industries) на выставке Aero India, проходящей с 20 по 24 февраля в Бангалоре, представил дрон-камикадзе Mini Harpy. В ролике беспилотник, обнаружив цель с помощью оптической системы, уничтожает одиноко стоящий в пустынной местности автомобиль, напоминающий радар всевысотного обнаружения 96Л6Е, используемый в комплексах С-300 и С-400.

По словам Михайлова, в ролике идет подмена реалий. «Ведь использовать российские системы С-300 и С-400 для борьбы с малыми беспилотниками (а Mini Harpy весит всего 45 кг) просто бессмысленно — с такими целями прекрасно справляются комплексы средней и малой дальности. Например, российские ЗРК семейств «Бук» и «Тор» наряду с системами большой дальности являются составными элементами эшелонированных систем ПВО и прикрывают «трехсотки» и «четырехсотки», — сказал военный эксперт.

Он также напомнил о резком ограничении полетов израильской авиации в воздушном пространстве Сирии после недавнего «включения» систем С-300, что говорит об их эффективности.

Ранее в феврале российский концерн «Калашников» показал на международной выставке IDEX 2019 самовзрывающийся беспилотник «КУБ-БЛА». Позже было опубликовано видео испытаний дрона-камикадзе.