Россия обсуждает поставки С-400 с Саудовской Аравией и Катаром

Москва ведет переговоры с Дохой и Эр-Риядом по вопросам поставок систем ПВО С-400 «Триумф». Об этом 19 февраля сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС).

«Хотелось бы подчеркнуть, что обязательства каждой из сторон четко регламентированы в соответствующих контрактных документах, а также в профильных межправительственных соглашениях. Поэтому не стоит рассуждать о наличии потенциальных угроз для оборонно-промышленного комплекса России в связи с развитием военно-технического сотрудничества с Королевством Саудовская Аравии», — приводит агентство ТАСС сообщение пресс-службы ФСВТС.

Как пишет агентство «Интерфакс», в июне 2018 года власти Саудовской Аравии пригрозили Катару силой в случае закупок С-400 и просили Францию вмешаться в ситуацию.

В июле 2018 года посол России в Катаре Нурмахмад Холов сообщал, что Москва и Доха обсуждают этот вопрос, но без «каких-то конкретных очертаний».

Ранее в этот день глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил о старте производства С-400 для Индии.

Система С-400 предназначена для уничтожения современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Была принята на вооружение 28 апреля 2007 года. По мнению экспертов, ЗРК играет ключевую роль в концепции ВС России, известной на Западе как «Зона запрета доступа».