Прямой эфир

Мантуров сообщил о старте производства С-400 для Индии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Производство систем ПВО С-400 «Триумф» для Индии уже началось. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью агентству «Интерфакс», опубликованном 19 февраля.

«Наши производственники, в том числе «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», уже приступили к выполнению контрактных обязательств, которые будут выполнены качественно и в срок», — сказал министр.

Он также допустил продолжение сотрудничества с Индией по созданию истребителя пятого поколения Fifth Generation Fighter Aircraft (FGFA), но уже в другом формате.

Одним Махом: зенитчиков научат сбивать гиперзвуковые цели
Уникальные ракеты-мишени способны имитировать ракеты будущего

«Здесь надо учитывать, что все то время, которое прошло с момента принятия первых решений, мы вели напряженную работу — на данный момент самолет (Су-57. — Ред.) уже находится на финальной стадии испытаний, ОАК (Объединенная авиастроительная корпорация. — Ред.) уже подписала контракт с министерством обороны России на поставку первых серийных машин», — пояснил Мантуров.

Накануне глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что авансовый платеж за изготовление С-400 еще не поступил. В Индии ожидают, то первые комплексы поставят в 2020 году.

Соглашение о поставке пяти полков С-400 «Триумф» президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди подписали в октябре 2018 года. Договор вступил в силу 5 февраля. Таким образом, Индия станет третьей страной после Китая и Турции, которая приобрела данные комплексы у России.

Система С-400 предназначена для уничтожения современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Была принята на вооружение 28 апреля 2007 года. По мнению экспертов, ЗРК играет ключевую роль в концепции ВС России, известной на Западе как «Зона запрета доступа». 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Первый серийный Су-57 поставят в ВКС РФ в 2019 году
«Калашников» анонсировал открытие производства в Индии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017