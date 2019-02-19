Мантуров сообщил о старте производства С-400 для Индии

Производство систем ПВО С-400 «Триумф» для Индии уже началось. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью агентству «Интерфакс», опубликованном 19 февраля.

«Наши производственники, в том числе «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», уже приступили к выполнению контрактных обязательств, которые будут выполнены качественно и в срок», — сказал министр.

Он также допустил продолжение сотрудничества с Индией по созданию истребителя пятого поколения Fifth Generation Fighter Aircraft (FGFA), но уже в другом формате.

«Здесь надо учитывать, что все то время, которое прошло с момента принятия первых решений, мы вели напряженную работу — на данный момент самолет (Су-57. — Ред.) уже находится на финальной стадии испытаний, ОАК (Объединенная авиастроительная корпорация. — Ред.) уже подписала контракт с министерством обороны России на поставку первых серийных машин», — пояснил Мантуров.

Накануне глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что авансовый платеж за изготовление С-400 еще не поступил. В Индии ожидают, то первые комплексы поставят в 2020 году.

Соглашение о поставке пяти полков С-400 «Триумф» президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди подписали в октябре 2018 года. Договор вступил в силу 5 февраля. Таким образом, Индия станет третьей страной после Китая и Турции, которая приобрела данные комплексы у России.

Система С-400 предназначена для уничтожения современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Была принята на вооружение 28 апреля 2007 года. По мнению экспертов, ЗРК играет ключевую роль в концепции ВС России, известной на Западе как «Зона запрета доступа».