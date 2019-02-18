Первый серийный Су-57 поставят в ВКС РФ в 2019 году

Первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 поступит в воздушно-космические силы (ВКС) России в текущем году. Об этом заявил президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь в интервью «РИА Новости», опубликованном 18 февраля.

«Во время форума «Армия-2018» мы подписали с Минобороны два контракта на изготовление и поставку многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 и многофункциональных авиационных комплексов МиГ-35», — добавил Слюсарь.

Всего в Минобороны поступят 15 истребителей. Летные испытания аппаратов проводятся с конца прошлого года.

15 февраля в ОАК допустили экспорт Су-57 на взаимовыгодных условиях.

Су-57 — российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения, разработанный на замену Су-27. Самолет был создан с применением технологий малозаметности. Первый полет машина совершила в 2010 году.

Истребитель во многом превосходит американские F-22 Raptor и F-35 Lightning II, способные решать лишь определенные задачи.

В ноябре 2018 года председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, экс-глава ВКС России Виктор Бондарев высоко оценил технические, летные и боевые характеристики аппарата.