Минобороны России сообщило о салюте в День защитника Отечества

Тридцать холостых залпов артиллерийских орудий и пусков фейерверочных изделий будет в программе салюта в День защитника Отечества, 23 февраля. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Салюты произведут в 21:00 по местному времени в городах-героях, в том числе Москве, Туле, Санкт-Петербурге, Керчи, Волгограде, Новороссийске, Смоленске, Севастополе, пишет «Интерфакс».

Кроме того, залпы будут даны в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.

6 февраля Роструд напомнил, что трудящиеся по стандартному пятидневному графику россияне в честь Дня защитника Отечества будут отдыхать 23 и 24 февраля.

Между тем у россиян может появиться еще один выходной — в честь Дня Конституции, который отмечается 12 декабря. Соответствующую инициативу выдвинули в Совфеде.