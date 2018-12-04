В Совфеде предложили сделать День Конституции выходным днем

День Конституции должен стать выходным днем, считает сенатор Людмила Нарусова, по мнению политика, это поможет привлечь внимание к изучению основного закона России.

Об этом сенатор заявила во вторник, 4 декабря, на заседании комитета Совфеда по конституционному законодательству, передает «РИА Новости». В обосновании своих слов Нарусова привела данные опросов, из которых следует, что только 10% россиян знают, что Конституция — основной закон страны, а менее 20% изучали документ.

Сенатор напомнила, что во времена Советского Союза День Конституции был выходным днем. То, что сегодня основной закон страны обделен вниманием государства — «неправильно и непатриотично», указала она.

Председатель конституционного комитета Андрей Клишас предложил политику представить соответствующий проект закона.

В конце ноября депутат ЛДПР Сергей Иванов внес на рассмотрение Государственной думы проект постановления об объявлении амнистии в честь 25-летия российской Конституции.

День Конституции отмечают в России 12 декабря. В этот день в 1993 году прошли выборы в законодательный орган России — Федеральное собрание и провели всенародное голосование по принятию Конституции. Положения документа вступили в силу в день ее опубликования — 25 декабря 1993 года. В этом году основному закону российского государства исполнится 25 лет.