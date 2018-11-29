В Госдуме предложили объявить амнистию в честь 25-летия Конституции

Депутат ЛДПР Сергей Иванов внес на рассмотрение Государственной думы проект постановления об объявлении амнистии в честь 25-летия российской Конституции. Об этом написали на официальном сайте нижней палаты парламента в четверг, 29 ноября.

Депутат предложил распространить амнистию на инвалидов, несовершеннолетних, женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет, матерей несовершеннолетних детей и отцов с детьми в возрасте до трех лет, беременных женщин, а также лиц, совершивших преступления в возрасте до 18 лет.

Как передает ТАСС, применение амнистии не распространяется на лиц, которые совершили тяжкие и особо тяжкие преступления, включая экстремизм и терроризм, разбои и грабежи, умышленные убийства и бандитизм, а также захват заложников.

Амнистия находится в исключительной компетенции Госдумы. В последний раз ее объявляли в 2015 году.

День Конституции отмечается в России 12 декабря. В этот день в 1993 году прошли выборы в законодательный орган России — Федеральное Собрание, а также было проведено всенародное голосование по принятию Конституции. Положения документа вступили в силу в день ее опубликования — 25 декабря 1993 года. В этом году основному закону российского государства исполнится 25 лет.

10 октября председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин обозначил недостатки российской Конституции. По его мнению, это доминирование исполнительной власти на фоне отсутствия равновесия в системе сдержек и противовесов, отсутствие четкого разделения в полномочиях президента и правительства, недостаточное урегулирование статуса администрации президента и полномочий прокуратуры. Кроме того, Зорькин выделил пробелы в законодательстве в части разграничения предметов ведения и полномочий на федеральном уровне и уровне субъектов.