Армения собралась приобрести у России 12 истребителей Су-30СМ

Армения намерена закупить у России 12 истребителей Су-30СМ. Об этом заявил пресс-секретарь минобороны республики Арцрун Ованнисян на выставке вооружений IDEX-2019 в Абу-Даби 18 февраля.

По словам главы ведомства Давида Тонояна, в конце 2019 – начале 2020 года Ереван получит от Москвы четыре таких самолета.

«Всё будет зависеть от того, насколько быстро сможет быть готова данная продукция — там существуют вопросы импортозамещения и так далее», — цитирует Тонояна агентство «РИА Новости».

Переговоры о поставках продолжаются в рамках выделенного Москвой в 2017 году кредита в $100 млн, после реализации которого Ереван может получить еще один кредит, добавил Тоноян.

Возможность выделения Россией еще $100 млн на военные нужды Армении глава ведомства допускал в начале сентября 2018 года, не называя при этом виды вооружений, которые Ереван планирует закупить.

Международная выставка вооружений IDEX-2019 проходит в Абу-Даби с 17 по 21 февраля.

Су-30СМ — российский многоцелевой истребитель четвертого поколения. Двухместный самолет предназначен для ведения разведки и поражения воздушных, наземных и наводных целей как в светлое, так и в темное время суток, в том числе в сложных метеоусловиях.



