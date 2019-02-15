В ОАК допустили экспорт истребителей пятого поколения Су-57

Вице-президент «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) по военно-техническому сотрудничеству Илья Тарасенко заявил, что Россия планирует вывести на внешний рынок новейший истребитель Су-57. Об этом 15 февраля сообщает «Интерфакс».

«Есть (такие планы. — Ред.). Мы открыты для сотрудничества по данному проекту на взаимовыгодных условиях», — рассказал Тарасенко.

В ноябре 2018 года председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, экс-глава Воздушно-космических сил России Виктор Бондарев в беседе с «Известиями» высоко оценил технические, летные и боевые характеристики истребителя Су-57.

Су-57 — российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения. Самолет был создан с применением технологий малозаметности. Он разработан для замены в российской армии тяжелого истребителя Су-27. Первый полет машина совершила в 2010 году.

По словам главного конструктора ОКБ Сухого Михаила Стрельца, Су-57 способен эффективно уничтожать воздушные и наземные цели и во многом превосходит американские истребители пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II, которые способны решать только определенные задачи.