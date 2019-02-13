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Индия ведет переговоры о покупке 21 российского истребителя МиГ-29

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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ВВС Индии ведут переговоры о приобретении в срочном порядке у России 21 многоцелевого истребителя МиГ-29. Об этом 12 февраля пишет газета The Economic Times

По данным издания, стороны уже обсудили условия поставки самолетов в прошлом месяце. Стоимость одного истребителя составит $40,2 млн, общая сумма сделки достигнет $846,6 млн, включая обучение персонала и пилотов.

Источники газеты отмечают, что это будет значительно дешевле приобретения французских истребителей Rafale.

11 февраля стало известно, что министерство обороны Венгрии выставило на продажу оставшийся флот выведенных из эксплуатации истребителей МиГ-29. В один лот вошли 19 самолетов (некоторые из которых непригодны для полетов), 20 двигателей, а также около 300 других агрегатов. Начальная цена всего пакета установлена на уровне $10 млн.

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