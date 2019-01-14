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В США из-за ненужности по дешевке продадут МиГ-29

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Истребитель советского производства МиГ-29УБ, принадлежащий американской компании Raptor Aviation, будет продан «за ненадобностью». Об этом сообщает Popular Mechanics.

Самолет, произведенный в 1986 году в СССР и купленный после распада страны у Украины, оценивается всего в $4,65 млн. На мировом рынке новый МиГ-29УБ стоит в несколько раз дороже.

Машина использовалась в США в учебных целях и не имеет вооружения, но другие ее характеристики не отличаются от заводских — самолет развивает скорость до 2,4 Маха, взлетает на высоту до 18 км и способен совершать перелеты на расстояние до 1800 км.

17 июля сообщалось, что закупки российских истребителей МиГ-29 обходятся дешевле, чем Су-27, однако приводят к большим убыткам на этапе модернизации.

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