Прямой эфир

Истребитель Су-57 похвалили за стелс-технологии

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев в беседе с «Известиями» высоко оценил технические, летные и боевые характеристики истребителя Су-57. 23 ноября СМИ опубликовали кадры синхронной посадки пары Су-57, снятые с воздуха.

 «Су-57 — прекрасный многофункциональный истребитель пятого поколения, который способен эффективно решать как истребительные задачи завоевания превосходства в воздухе, так и ударные задачи по уничтожению наземных и надводных целей противника», — заявил Бондарев.

Эффективная малозаметность: на что способен Су-57
Почему российский истребитель пятого поколения лучше готов к конфликтам будущего, чем американские конкуренты

Он отметил, что самолет оснащен стелс-технологиями, дающими малую заметность, оборудован бортовой радиолокационной станцией (РЛС) с активной фазированной антенной решеткой, что позволяет ему вести бой даже в условиях активных радиоэлектронных помех.

По словам сенатора, Су-57 полностью российского производства: собирается на российских заводах из российских материалов российскими рабочими.

«Он летает на сверхзвуковой бесфорсажной крейсерской скорости благодаря своей силовой установке, что вкупе с малой заметностью помогает преодолевать ПВО противника, выходя на дальности эффективного применения вооружения. Ко всему прочему этот новейший истребитель обладает должным уровнем автоматизации и высокой интеллектуализацией процессов боевого применения, а также высокоэффективной комплексной обороной», — сказал Бондарев.

Председатель комитета назвал одним из главных качеств Су-57 сверхманевренность, которая присуща ему даже при полете на сверхзвуковой скорости. Самолет уже успешно прошел испытания не только на полигонах, но и в реальных боевых условиях в Сирии, добавил сенатор.

Истребитель Су-57 был создан для замены тяжелого истребителя Су-27. Первый полет военный самолет совершил в 2010 году.

19 ноября Минобороны РФ опубликовало видео боевой работы авиационных комплексов Су-57 в Сирии. Пилоты проверили летно-технические характеристики машин, работу интеллектуального информационно-управляющего комплекса и других бортовых систем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Опубликовано видео с полетом четырех Су-57 на минимальной дистанции
Минобороны опубликовало видео полета новейших Су-57 в небе над Сирией

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017