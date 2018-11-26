Истребитель Су-57 похвалили за стелс-технологии

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев в беседе с «Известиями» высоко оценил технические, летные и боевые характеристики истребителя Су-57. 23 ноября СМИ опубликовали кадры синхронной посадки пары Су-57, снятые с воздуха.

«Су-57 — прекрасный многофункциональный истребитель пятого поколения, который способен эффективно решать как истребительные задачи завоевания превосходства в воздухе, так и ударные задачи по уничтожению наземных и надводных целей противника», — заявил Бондарев.

Он отметил, что самолет оснащен стелс-технологиями, дающими малую заметность, оборудован бортовой радиолокационной станцией (РЛС) с активной фазированной антенной решеткой, что позволяет ему вести бой даже в условиях активных радиоэлектронных помех.



По словам сенатора, Су-57 полностью российского производства: собирается на российских заводах из российских материалов российскими рабочими.



«Он летает на сверхзвуковой бесфорсажной крейсерской скорости благодаря своей силовой установке, что вкупе с малой заметностью помогает преодолевать ПВО противника, выходя на дальности эффективного применения вооружения. Ко всему прочему этот новейший истребитель обладает должным уровнем автоматизации и высокой интеллектуализацией процессов боевого применения, а также высокоэффективной комплексной обороной», — сказал Бондарев.

Председатель комитета назвал одним из главных качеств Су-57 сверхманевренность, которая присуща ему даже при полете на сверхзвуковой скорости. Самолет уже успешно прошел испытания не только на полигонах, но и в реальных боевых условиях в Сирии, добавил сенатор.

Истребитель Су-57 был создан для замены тяжелого истребителя Су-27. Первый полет военный самолет совершил в 2010 году.

19 ноября Минобороны РФ опубликовало видео боевой работы авиационных комплексов Су-57 в Сирии. Пилоты проверили летно-технические характеристики машин, работу интеллектуального информационно-управляющего комплекса и других бортовых систем.