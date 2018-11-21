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Опубликовано видео с полетом четырех Су-57 на минимальной дистанции

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Появилось видео с маневрами перспективных российских многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57. Кадры опубликовал телеканал «Звезда».

Запись была сделана с военно-транспортного самолета Ан-12. На ней виден полет четырех истребителей на минимальной дистанции в несколько метров. Кроме того, один из военных самолетов продемонстрировал вращение в горизонтальной плоскости.

Истребитель Су-57 был создан для замены тяжелого истребителя Су-27. При его разработке применялись технологии малозаметности. Первый полет военный самолет совершил в 2010 году.

19 ноября Минобороны РФ опубликовало видео боевой работы авиационных комплексов Су-57 в Сирии. Пилоты проверили летно-технические характеристики машин, работу интеллектуального информационно-управляющего комплекса и других бортовых систем.

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